В США представили законопроект о санкциях против "Северного потока – 2"

По мнению американского сенатора, инициатива позволит странам Североатлантического альянса избежать "политического принуждения и манипуляций со стороны России".

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В конгресс США внесен законопроект о санкциях против реализации проекта "Северный поток – 2". Инициатором выступил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение политика.

Как отметил Баррассо, законопроект позволит странам — участницам НАТО избежать "политического принуждения и манипуляций со стороны России".

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы. Он также вводит санкции в отношении газопровода Nord Stream II, который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", — говорится в заявлении.

На совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы конкурировать с "Северным потоком – 2" с помощью поставок сжиженного природного газа на европейский рынок.

В свою очередь, Путин сказал, что Россия готова сохранить транзит российского газа через Украину в Европу после ввода в эксплуатацию нового трубопровода. Он также подчеркнул, что Москва может продлить транзитный контракт с Киевом, если "Газпром" и "Нафтогаз" урегулируют спор в Стокгольмском арбитраже.

Ранее на саммите НАТО Трамп подверг критике Германию за участие в строительстве "Северного потока – 2", при этом он подчеркивал, что страна контролируется Москвой через газовые поставки.

Однако после встречи с Путиным в интервью Fox News американский лидер признал, что ФРГ имеет право участвовать в проекте, хотя это и осложняется тем, что страна входит в Североатлантический альянс.

"Северный поток – 2"

Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Их проложат по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.

Компания Nord Stream 2 AG уже получила согласия на строительство от Германии, Финляндии и Швеции. Ожидается, что в ближайшее время разрешение выдаст и Дания.

Ряд западных стран выступает против строительства "Северного потока – 2". Среди противников находятся Литва, Латвия и Польша, главы парламентов которых уверены, что это политический проект.