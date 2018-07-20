Россия успешно испытала новую проракету

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Воздушно-космические силы России успешно провели испытательный пуск модернизированной ракеты для системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает РИА Новости.

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", — отметил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько.

Модернизированное оружие может летать со скоростью около четырех километров в секунду. Кроме того, отмечается, что испытания были одними из "сложнейших" и в мире не существует аналогов ракет такого класса и предназначения, способных выполнить задачи подобного уровня.

Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических войск и используется для защиты от ударов средств нападения с воздуха, а также предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

