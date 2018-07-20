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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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Во время регулярного брифинга пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Сара Сандерс сообщила, что Трамп готов продолжить диалог с Путиным на рабочем уровне.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента США Сару Сандерс.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik . Сергей Гунеев
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"В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной безопасности. — Прим. ред.) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведется", — написала Сандерс в Twitter.

Ранее глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом.

На второй встрече Трамп надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.

16 июля Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа.

Теги:
Дональд Трамп, Владимир Путин, США



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