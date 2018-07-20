Назло стихии: как Абхазия поздравила Никарагуа с праздником

В середине июля республика Никарагуа празднует День Сандинистской революции. В 1979 году народ сверг Анастасио Сомосу, с тех пор день падения диктатуры – национальный праздник.

Никарагуа – одна из первых стран, признавших Республику Абхазия. Скоро этой дате исполнится десять лет. И благодарные абхазы от всего сердца поздравили никарагуанских друзей. В посольстве Республики Никарагуа в Москве прошел праздничный прием, куда прибыли дипломаты из разных стран и, конечно, абхазские гости. Разумеется, не с пустыми руками. Корреспондент Sputnik Лев Рыжков побывал на празднике и делится впечатлениями. © Фото : МИД РА Запасы впечатлений и рома: из Никарагуа в Абхазию

Лев Рыжков, Sputnik

Сезон дождей и абхазское гостеприимство

Традиционно праздник отмечается на лужайке никарагуанского посольства. Признаемся – с погодой не повезло. Стоило собраться гостям, как хлынул дождь как из ведра. Все гости спрятались под тенты, растянутые над лужайкой.

А под тентами были накрыты столы. Один из столов был абхазским – и вот гости со всего мира отдали дань хлебосольности жителей Страны души и знаменитым абхазским винам.

Рядом с абхазским столом я познакомился с временной поверенной в делах посольства Никарагуа в РФ Альбой Торрес Мехия. Это очень улыбчивая женщина, которую, судя по всему, не смущают капризы погоды.

"Плохая погода лишь укрепляет боевой сандинистский дух, — сказала Альба Торрес. – Но мы очень надеемся, что вы все равно насладитесь сегодняшним вечером. Потому что для нас это – вечер, полный радости".

Во имя процветания

В итоге официальную часть праздника пришлось провести в помещении посольства.

Альба Торрес тепло поприветствовала друзей республики, проводящей независимую политику. Поздравления прозвучали от МИД Российской Федерации, от посла Южной Осетии Знаура Гассиева, от представителей парламентской фракции КПРФ в Государственной Думе РФ.

Было зачитано обращение Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия Игоря Ахба.

"В этом году мы будем отмечать десятую годовщину установления дипломатических отношений между Никарагуа и Абхазией, — было сказано в обращении. – Наши взаимоотношения активно развиваются и укрепляются во имя процветания двух стран. В этот торжественный день примите искренние пожелания мира, добра и благополучия нашему братскому никарагуанскому народу".

© Sputnik Лев Рыжков Праздничный прием в посольстве Республики Никарагуа в Москве в честь юбилея признания независимости Абхазии

Чем похожи Абхазия и Никарагуа

После церемонии я спросил временную поверенную, что же сближает между собой народы Никарагуа и Абхазии?

"Десять лет – это не так много, — сказала Альба Торрес. – Для истории это – одно мгновение. Хотя мы и географически далеки друг от друга, но сердца никарагуанцев и абхазов – близки. Мы любим свободу, любим быть самими собой, не оглядываясь на мнение чужаков, которые диктуют – как жить".

На самом деле, как считает Альба Торрес, Абхазия и ее родина – очень похожи.

"И у нас, и в Абхазии есть море, — сказала временная поверенная. – Есть много вкусной пищи. И главное – это люди, похожие на латиноамериканцев и внешне, и по духу".

В сравнении с Карибами

Собственно, присутствовавшим на празднике дипломатам очень понравилась абхазская кухня. И Абхазией они интересовались.

© Sputnik Леон Гуния С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Например, высокопоставленный дипломат из Доминиканской республики в неформальной беседе признал, что между его родиной и Абхазией есть много общего. Правда, туристический поток в Доминикану все-таки пока больше, примерно в три раза. В год карибский курортный рай посещает 6 миллионов туристов. Хотя по территории оба государства – сопоставимы.

Впрочем, популярности Доминиканы способствует в значительной степени международный аэропорт, который ежедневно принимает рейсы из мировых столиц.

А вот высокопоставленный кубинский дипломат оказался по-настоящему влюблен в озеро Рица. Он признался, что побывал там еще при Советском Союзе. И до сих пор не может забыть того впечатления, которое произвело на него горное прохладное озеро, куда можно быстро доехать прямо из субтропиков. На острове свободы, к сожалению, такого райского места нет.

Пустились в пляс

Дождь все не прекращался. Но песни и танцы все-таки были. По-настоящему завел публику артист, который играл на балалайке и русские плясовые, и песни военных лет. Девушка-певица прикрывала его от ливня зонтиком, умудряясь одновременно очень красиво плясать. Когда балалаечник сыграл "Катюшу", дипломаты со всего мира стали подпевать. А на "Смуглянке" — пустились в пляс.

© Sputnik Лев Рыжков Праздничный прием в посольстве Республики Никарагуа в Москве в честь юбилея признания независимости Абхазии

Так что не будем обращать внимание на плохую погоду. Она, как правильно заметила временная поверенная, действительно лишь укрепляет боевой сандинистский дух. И показывает, что настоящей дружбе – любая стихия нипочем.