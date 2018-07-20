Самолеты ВВС Израиля начали масштабный налет на объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные ранее сообщили, что их силы на границе попали под снайперский огонь с территории анклава движения ХАМАС.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Израильская авиация начала масштабную бомбардировку объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на "серьезный пограничный инцидент", сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Самолеты ВВС Израиля недавно начали масштабный налет на военные цели ХАМАС по всему сектору Газа. В ответ на серьезное нападение на израильских военных армия сейчас проводит крупную атаку в различных точках", — сказано в пресс-релизе.

Военные ранее сообщили, что их силы на границе попали под снайперский огонь с территории анклава движения ХАМАС. Информации о наличии потерь пока не поступало.