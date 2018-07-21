США заявили о готовности заключить торговую сделку с Китаем

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года.

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Если в Китае будет искреннее желание провести значимые изменения, то США готовы заключить торговое соглашение, сообщает РИА Новости соссылкой на заявление министра финансов США Стивена Мнучина.

© AP Photo. Jacquelyn Martin, Pool Китай назвал угрозы США ввести пошлины психологическим террором

При этом, уточняется, что сделка должна предусматривать защиту американской интеллектуальной собственности, отказ от принудительных передачи технологий и совместных предприятий, а также "возможность справедливой конкуренции" для американских компаний на китайском рынке.

Мнучин пообещал, что по итогам годового отчета, который представят в середине октября, США проверят не манипулировал ли Китай ослаблением своей национальной валюты юаня.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.