США заявили о готовности заключить торговую сделку с Китаем

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Если в Китае будет искреннее желание провести значимые изменения, то США готовы заключить торговое соглашение, сообщает РИА Новости соссылкой на заявление министра финансов США Стивена Мнучина.
При этом, уточняется, что сделка должна предусматривать защиту американской интеллектуальной собственности, отказ от принудительных передачи технологий и совместных предприятий, а также "возможность справедливой конкуренции" для американских компаний на китайском рынке.
Мнучин пообещал, что по итогам годового отчета, который представят в середине октября, США проверят не манипулировал ли Китай ослаблением своей национальной валюты юаня.
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.