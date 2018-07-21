Город-призрак продали за 1,4 миллиона долларов в Калифорнии

Владельцы земли в городе-призраке выставили его на торги в июне 2018 года за 925 тысяч долларов.

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Шахтерский город-призрак – Серро Гордо — в Калифорнии продали за 1,4 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Los Angeles Times.

Новый владелец хочет открыть его для туристов,

"Серро Гордо считается одним из лучших "аутентичных шахтерских городов" в Калифорнии. Финансовую поддержку оказывает исторический фонд Серро Гордо, частные организации и волонтеры, которые заинтересованы в сохранении и открытии этого исторического объекта", — написано на сайте города.

Публикация от Cerro Gordo Mines (@cerro_gordo_mines) 29 Апр 2017 в 8:38 PDT

Серро-Гордо был одним из крупнейших поставщиков серебра и свинца в Лос-Анджелес с тех пор, как в 1865 году на этой земле были обнаружены залежи драгоценного металла. Позже из-за пожара в шахте и падения цен на серебро город оказался заброшенным.

Публикация от Cerro Gordo Mines (@cerro_gordo_mines) 3 Сен 2016 в 8:53 PDT

Инвестиционная группа, которая в итоге приобрела Серро Гордо, решила сохранить исторический характер города, дополнив его современными удобствами, которые позволят большому количеству людей посещать его.

Публикация от Cerro Gordo Mines (@cerro_gordo_mines) 7 Апр 2017 в 10:40 PDT

Сейчас в Серро Гордо находятся 22 здания, в том числе заброшенный отель, церковь и салун.