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Стенд Федерального космического агентства Роскосмос на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017.

Глава аналитического центра "Роскосмоса" подал в отставку

© Sputnik . Валерий Мельников
Новости
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В пятницу СМИ сообщили об обысках в офисе директора информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрия Пайсона по делу о госизмене.

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Директор информационно-аналитического центра "Объединенной ракетно-космической корпорации" (ОРКК) Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении после утечки секретных данных из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Представитель "Роскосмоса" не ответил на вопрос, планируется ли расформирование головного научного института отрасли ЦНИИмаш. Он отметил, что у него "нет информации" на этот счет.

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Ранее источник назвал основных подозреваемых в деле о госизмене в "Роскосмосе". Он добавил, что обыски в кабинете Пайсона проходили из-за того, что он поддерживал дружеские связи с подозреваемыми.

По некоторым данным, Пайсон пока рассматривается как лицо, которое "могло знать о ситуации". В то же время источник в бывшем руководстве "Роскосмоса" отмечал, что экс-глава госкорпорации Игорь Комаров, при котором Пайсон получил должность, не допускал его к секретной информации.

"Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" располагает крупнейшей в России экспериментальной базой ракетно-космической отрасли, занимается как комплексными научными исследованиями, так и экспериментальной отработкой космических изделий.

Его сотрудники и ранее обвинялись в "сливе" секретной информации другим странам. Так, в 2005 году обвинение в передаче Китаю технологий двойного назначения предъявили генеральному директору компании "ЦНИИмаш-Экспорт" Игорю Решетину. А в 2015 году по обвинению в госизмене задержали Владимира Лапыгин за продажу за рубеж секретной информации. Оба были осуждены.




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