Минтруда России представило календарь выходных и праздничных дней на 2019 год

Проект постановления определяет десятидневные новогодние выходные и почти такие же по длине майские праздники.

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Министерство труда России предложило график выходных и праздничных дней на 2019 год, согласно которому новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, выходной день с субботы 5 января будет перенесен на четверг 2 мая, а воскресенье 6 января перенесут на пятницу 3 мая. Субботу 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая. Таким образом, жители страны будут гулять в честь Нового года с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019.

Предложенный ведомством проект постановления правительства также подразумевает нерабочие дни:

с 23 по 24 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 1 по 5 мая;

с 9 по 12 мая;

12 июня;

со 2 по 4 ноября.

Сейчас проект размещен для общественного обсуждения, после чего будет утвержден правительством.

В пояснительной записке авторы документа подчеркивают, что расписание было составлено с учетом интересов граждан. Отмечаетеся, что такой график позволит комфортно организовать досуг не только зимой, но и в весенне-летний период.