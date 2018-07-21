Российские военные сбили беспилотник боевиков над авиабазой Хмеймим

Пострадавших или материального ущерба нет, база Хмеймим работает в плановом режиме.

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Российские военные сбили беспилотник боевиков в районе авиабазы Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова.

По словам генерал-майора, с территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы Хмеймим.

"В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", — сказал он.

Сообщается, что цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на удалении от авиабазы.

Ранее системы ПВО уже предотвращали нападение дронов на российские военные объекты в Сирии.

В ночь на 6 января военные вывели из строя сразу 13 беспилотников, которые должны были доставить бомбы в Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.