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Сначала деньги: составлен рейтинг стран, выдающих гражданство за инвестиции

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Восемь из десяти стран из списка - государства, которые считаются офшорными зонами.

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Агентство Bloomberg составило рейтинг топ-десяти стран, в которых можно получить гражданство, сделав инвестиции в развитие государственной экономики, сообщает РИА Новости.

Турист с чемоданом
© Фото : Pexels
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Восемь из десяти стран из списка — государства, которые считаются офшорными зонами. Отмечается, что большинство бизнесменов покупают гражданство этих государств, руководствуясь не только налоговым вопросом.

"Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно — мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их", — заявил агентству Кристиан Келин, глава компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства.

Самое дорогое гражданство в Австралии, оно обойдется желающим инвестициями в местную экономику в размере 23,75 миллионов долларов. Второе место занимает приобретение гражданства Кипра за 2,375 миллионов долларов. Тройку замыкает Мальта, чей паспорт обойдется инвесторам в 1,065 миллиона долларов.

Оставшиеся места в рейтинге распределились следующим образом:

  • Турция — 1,1 миллион долларов;
  • Вануату — 226,5 тысяч долларов;
  • Гренада — 208, 3 тысячи долларов;
  • Сент-Китс и Невис — 150 тысяч долларов;
  • Сент-Люсия — 100 тысяч долларов;
  • Доминика — 100 тысяч долларов;
  • Антигуа и Барбуда — 100 тысяч долларов.



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