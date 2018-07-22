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Концерт ирландской группы U2 в рамках мирового тура 360 Degree

Рок-группа U2 возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
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Основную часть доходов всем участникам списка принесла гастрольная деятельность. В рейтинг вошли только два артиста, не ездивших в тур в 2017 году — рэпер Дрейк, заработавший 8,6 миллиона долларов на стриминге своих песен, и певица Тейлор Свифт, которая стала лидером по продажам альбомов (пять миллионов).

СУХУМ, 22 июл — Sputnik. Американский журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Список возглавила ирландская рок-группа U2, заработавшая в 2017 году 54,4 миллиона евро. Большую часть этой суммы музыкантам принесли гастроли в рамках программы Joshua Tree Tour. Примечательно, что по доходам за 2016 год группа не вошла даже в 50 лучших.

Второе место в рейтинге досталось кантри-певцу Гарт Бруксу (52,2 миллиона долларов), третье — группе Metallica (43,2 миллиона долларов).

В первую десятку также вошли Бруно Марс (40,7 миллиона), Эд Ширан (31,3 миллиона), Леди Гага (29,7 миллиона), Билли Джоэл (29,2 миллиона), группа Guns N' Roses (27,8 миллиона), бывший гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс (27,2 миллиона) и Coldplay (26,5 миллиона).

Журнал подчеркивает, что в расчет принимались данные исключительно по американскому рынку.




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