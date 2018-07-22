Сирия и Южная Осетия заключили ряд двухсторонних соглашений

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 29 мая 2018 года.

СУХУМ, 22 июл — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев заключили в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Планируется обмен визитами президентов Абхазии и Сирии

Сирийское СМИ САНА сообщает, что в ходе встречи министры обсудили развитие двухсторонних отношений в ряде областей. Муаллем рассказал о подписании ряда двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.

Глава МИД Южной Осетии выразил благодарность от имени руководства республики за позицию Дамаска в связи с признанием государства, отметив намерения Цхинвала развивать отношения в области экономики, политики и культуры.

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 29 мая 2018 года. США осудили решение сирийских властей и заявили, что Южная Осетия наряду с Абхазией остаются частью Грузии. После этого Тбилиси начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.