Сирия и Южная Осетия заключили ряд двухсторонних соглашений

СУХУМ, 22 июл — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев заключили в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами, сообщает РИА Новости.
Сирийское СМИ САНА сообщает, что в ходе встречи министры обсудили развитие двухсторонних отношений в ряде областей. Муаллем рассказал о подписании ряда двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.
Глава МИД Южной Осетии выразил благодарность от имени руководства республики за позицию Дамаска в связи с признанием государства, отметив намерения Цхинвала развивать отношения в области экономики, политики и культуры.