Трамп назвал обвинения о "вмешательстве" России в выборы выдумкой

Нынешний глава Белого дома обвинил своего предшественника в том, что тот мог знать о "выдумке", но ничего не сделал для развенчания дезинформации.

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего предшественника Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон по теме якобы вмешательства России в президентские выборы осенью 2016 года. На своей странице в социальной сети Twitter он прямо назвал "большой выдумкой" заявления представителей Демократической партии и их сторонников о вмешательстве и обвинил Обаму в том, что тот мог знать об этом обмане общественного мнения.

"Выходит, президент Обама знал о (якобы вмешательстве — Ред.) России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит нечестная Хиллари", — заявил Трамп.

So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn’t he do something about it? Why didn’t he tell our campaign? Because it is all a big hoax, that’s why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2018 г.

​На утро 23 июля более 102 тысяч подписчиков страницы Трампа лайкнули это сообщение, а 29 тысяч сделали репост.

Накануне публикации Трамп публично согласился с выводами американского разведывательного сообщества о приписываемом России "вмешательстве" в выборы. С чем связано изменение его прежней позиции, не уточняется.

16 июля после встречи президентов США и России в Хельсинки Владимир Путин заявил, что говорил уже неоднократно и сделал это еще раз на встрече с коллегой Трампом: "Российское государство никогда не вмешивалось в американские политические процессы и не собирается это делать. Мы готовы рассматривать документы по этой теме, если они будут представлены".

"Мы довольны нашей первой полномасштабной встречей, мы хорошо поговорили с Трампом, надеюсь, стали лучше понимать друг друга, и я Дональду за это благодарен", — подчеркнул в завершении своего выступления президент России.