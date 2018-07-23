Парламент Кубы единогласно проголосовал за изменения Конституции

После одобрения парламентом Конституцию вынесут на народный референдум для получения согласия со стороны кубинского общества, который предположительно пройдет в период с 13 августа до 15 ноября нынешнего года.

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. Национальная ассамблея народной власти Кубы 22 июля единогласно проголосовала за изменения Конституции.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местный портал Granma.

Согласно новому основному закону страны, глава Кубы теперь сможет находиться у власти не более двух пятилетних сроков. Кроме того, появится должность президента и вице-президента республики. Ранее главу государства называли председателем Госсовета и Совета министров. Сейчас этот пост занимает Мигель Диас-Канель, в апреле сменивший Рауля Кастро.

Впервые текст конституции включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам и признание права частной собственности.

Выступая перед Национальным собранием, новый лидер страны пообещал продолжить политический курс Кастро, подтвердив тем самым неизменность внешней и внутренней политики.

"Возврата к капитализму на Кубе не будет", — заявил Мигель Диас-Канель, добавив, что Коммунистическая партия Кубы — это "единственная гарантия" единства нации.