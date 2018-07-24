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Никки Хейли

Постпред США при ООН: Россия "никогда не станет другом"

© AFP 2018 / Hector Retamal
Новости
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16 июля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего интервью на телеканале CBN заявила, что Россия "никогда не станет другом" США и что Соединенные Штаты не доверяют России, сообщает РИА Новости.

"Они (Россия. — Прим. ред.) никогда не станут нашим другом. Это просто факт", — подчеркнула дипломат в интервью телеканалу CBN.

Хейли подчеркнула важность американо-российского саммита, который "долго заставлял себя ждать".

Американский дипломат регулярно выступает с антироссийскими заявлениями.

16 июля Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.

Теги:
Никки Хейли, Россия, США



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