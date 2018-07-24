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Пожар в Греции

Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 50 человек

© AFP 2018 / VALERIE GACHE
Новости
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Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Жертвами сильных лесных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, стали 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету газета Sputnik Греция.

Около 26 тел погибших обнаружили во вторник утром сотрудники Красного Креста и добровольцы рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от столицы.

Ранее сообщалось о 48 погибших, 156 пострадавших, из которых 16 детей, еще 11 человек были в критическом состоянии.

В тушении задействованы десятки пожарных, три самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль.

Теги:
лесные пожары, Греция



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