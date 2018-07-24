Наркодилеры в погонах: в Краснодаре задержаны полицейские

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Двоих сотрудников полиции в Краснодаре подозревают в сбыте наркотических средств, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости. © Sputnik Бадрак Авидзба Парламентарии Абхазии хотят ужесточить наказание наркодилерам

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере", — говорится в сообщении.

Следствие сообщает, что в марте сотрудники полиции продали местному жителю ранее приобретенное наркотическое средство массой 0,28 грамма.

Пресс-служба транспортной полиции уточняет, что по результатам служебной проверки будет решен вопрос об увольнении полицейских из ОВД, а также о дисциплинарной ответственности их руководителей.

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия.