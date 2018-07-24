Смертоносные пожары в Греции: люди в ужасе бегут от огня — видео

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. В понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика, число жертв уже достигло 50 человек.

Публикация от Instagram της Ελλάδος (@instaofhellas) 24 Июл 2018 в 1:08 PDT

Из-за 40-градусной жары и сильного ветра, в понедельник пожарные не смогли справиться с огнем, и ситуация вышла из-под контроля.

Публикация от Anestis Papachristos (@anestis_papachrist) 24 Июл 2018 в 1:23 PDT

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Тела 26 погибших были найдены рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от столицы. Предполагается, что люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от пожаров.

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Люди покидают опасную зону, устремляются к водоемам.

Публикация от @welovecrete 23 Июл 2018 в 9:07 PDT

Над городом стоит удушающий смог.

Публикация от AyShe TaK (@ayshetak) 24 Июл 2018 в 1:31 PDT

Публикация от ɢɪᴏʀɢᴏs ᴀɢɢᴇʟᴏᴘᴏᴜʟᴏs ғᴀɴs®️ (@ntanosfansofficial) 23 Июл 2018 в 3:21 PDT

Пользователи соцсетей пишут: "Это не ад… Это Греция! Целые семьи найдены держащимися друг за друга и так и сгоревшими."

Публикация от Eleni Maximidou (@eleni.lena.helen) 24 Июл 2018 в 1:21 PDT

Один из пользователей Instagram опубликовал видео, снятое из самолета — кадры горящего города.

Публикация от Antigone Cacoyianni (@acrimvblaw) 24 Июл 2018 в 12:36 PDT

Ранее сообщалось, что из-за пожаров пострадали 156 человек, среди них 16 детей, в критическом состоянии находятся 11 человек.

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.