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Пожарный в зоне лесного пожара к востоку от Афин

Смертоносные пожары в Греции: люди в ужасе бегут от огня — видео

© AP Photo. Thanassis Stavrakis
Новости
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Пользователи соцсетей делятся кадрами страшных пожаров, которые охватили столичный регион Аттика в Греции.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. В понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика, число жертв уже достигло 50 человек.

Из-за 40-градусной жары и сильного ветра, в понедельник пожарные не смогли справиться с огнем, и ситуация вышла из-под контроля.

Тела 26 погибших были найдены рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от столицы. Предполагается, что люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от пожаров.

Люди покидают опасную зону, устремляются к водоемам.

Публикация от @welovecrete 23 Июл 2018 в 9:07 PDT

Над городом стоит удушающий смог.

Пользователи соцсетей пишут: "Это не ад… Это Греция! Целые семьи найдены держащимися друг за друга и так и сгоревшими."

Один из пользователей Instagram опубликовал видео, снятое из самолета — кадры горящего города.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров пострадали 156 человек, среди них 16 детей, в критическом состоянии находятся 11 человек.

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Теги:
лесные пожары, Греция



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