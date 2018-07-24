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Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

Госдума России окончательно одобрила повышение НДС

© Sputnik . Natalia Seliverstova
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Закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость, вступит в силу с 1 января 2019 года.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект правительства России о повышении НДС с 18% до 20%, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что все действующие льготные ставки по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, будут сохранены.

В проекте указывается, что повышение на 2% НДС позволит получить 620 миллиардов рублей дополнительного дохода в бюджет страны.

Закон также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%. Одновременно с этим сохраняется и так называемый "хвост" — ставка взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Сейчас общая ставка страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования. Начиная с 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34% — за счет повышения до 26% взноса в ПФР. Согласно принятому закону, она останется на уровне 30%.




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