Обойтись без ГИБДД: Госдума России упростит регистрацию машин

Проект, вносящий изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств" был внесен на рассмотрение Госдумы еще в 2011, и принят в окончательном чтении.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который разрешает автомобилистам регистрировать новые машин без посещения ГИБДД, сообщает РИА Новости.

Согласно закону, основное нововведение коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля сможет получить у изготовителя самостоятельно. Однако, в законопроекте нет упоминания о возможности выбирать "красивые" сочетания букв и цифр номера, хотя в ранней версии документа она была.