12:26 25 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.08
  • EUR73.75
Поиск
Сотрудник демонстрирует ключи от автомобиля Peugeot 5008 в автосалоне компании Юг-авто в Краснодарском крае.

Обойтись без ГИБДД: Госдума России упростит регистрацию машин

© Sputnik . Николай Хижняк
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Проект, вносящий изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств" был внесен на рассмотрение Госдумы еще в 2011, и принят в окончательном чтении.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который разрешает автомобилистам регистрировать новые машин без посещения ГИБДД, сообщает РИА Новости.

Согласно закону, основное нововведение коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля сможет получить у изготовителя самостоятельно. Однако, в законопроекте нет упоминания о возможности выбирать "красивые" сочетания букв и цифр номера, хотя в ранней версии документа она была.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пожар в Талсинском крае
    Возможен поджог

    Есть признаки, что пожар в Валдгальской волости Талсинского края возник неслучайно, и это шокирующий факт, заявил глава МВД Латвии.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским
    И снова Россия

    Глава литовского МИД сообщил, что внешнее вмешательство в выборы приобрело системный характер, а российская сторона угрожает республике больше всего.

  • Памятник А. В. Суворову
    Первый инвестор

    В Приднестровье подписан первый инвестиционный договор с европейской компанией, ее представители рассказали о планах работы в регионе.

  • Иностранные студенты
    Гранит науки

    Более 100 иностранных студентов планируют в текущем году приехать на обучение в Таджикистан в Госуниверситет имени Носири Хусрава.

  • Студенты в аудитории
    "Двойные дипломы"

    Высшие учебные заведения Самарканда и Казани договорились о сотрудничестве и начнут выдавать "двойные дипломы".

  • Автомобили немецких спецслужб
    Последнее плавание

    Немецкая полиция сообщила о гибели эстонского матроса, который, по предварительным данным, задохнулся в трюме грузового судна.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Лапы спорту не помеха - змейка в исполнении пса-роллера
Пес-роллер из Китая бороздит просторы Сети
Эволюция национальных символов Абхазии
Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики

Соцсети

Sputnikabkhazia