Российские авиакомпании предупредили о повышении цен на билеты

Повышение затронет цены на билеты внутренних рейсов и могут распространиться на все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Российские авиакомпании предупредили, что в скором времени билеты подорожают из-за весеннего скачка цен на горючее, сообщает РИА Новости.

Издание "Коммерсант" ссылается на письмо компании "Аэрофлот" турагентам, в котором сообщается об увеличении топливного сбора для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы, за исключением "Победа", которая не находится под коммерческим управлением авиаперевозчика.

По данным издания, повышение составит 200 рублей на полетный сегмент для экономкласса и "комфорта" и 400 рублей — для бизнес-класса.

Другие авиакомпании пока не говорят о конкретных сроках повышения цен, однако признают, что увеличение стоимости билетов "неизбежно".

Кроме того, ряд зарубежных перевозчиков также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах.