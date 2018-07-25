Массовое ДТП остановило движение на трассе Джубга-Сочи

Авария произошла сегодня в 6:56 на трассе Джубга-Сочи в районе торгового центра "Красная площадь".

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Массовое ДТП произошло с участием маршрутного такси "Газель", пассажирского автобуса Hyundai и рефрижератора Volvo, сообщают "Кубань24".

В результате пострадали пять человек, они доставлены в больницу для осмотра.

На место аварии прибыли спасатели, три экипажа ДПС, пожарные, шесть бригад "скорой помощи".

По предварительным данным, водитель Volvo не справился с управлением и врезался в три автомобиля, маршрутка "Газель" опрокинулась на бок.

Проезд автотранспорта временно осуществлялся через территорию торгового центра. Как сообщает "Россия Кубань", движение после аварии восстановлено, однако, наблюдается небольшой затор в связи с большим объемом скопившегося на подъезде к городу транспорта.