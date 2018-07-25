Впервые Букеровскую премию может получить комикс

Впервые в истории графический роман попал в список номинантов престижной литературной премии.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Объявлен лонг-лист Букеровской премии, в который в этом году вошли тринадцать романов, в том числе — впервые в истории — комикс, пишет портал "360tv".

Графический роман "Сабрина" американского художника Ника Дрнасо рассказывает о переживаниях людей по поводу пропажи девушки через призму новостных СМИ.

Произведение удивило жюри тонкостью и минимализмом.

"Мы почувствовали, что "Сабрина“ делает то, что и должна делать хорошая литература", — рассказала член комитета премии Вэл Макдермид.

Одна из самых престижных литературных премий — Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Награда вручается ежегодно с 1969 года автору англоязычного романа, опубликованного в Соединенном Королевстве.