Впервые Букеровскую премию может получить комикс

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Объявлен лонг-лист Букеровской премии, в который в этом году вошли тринадцать романов, в том числе — впервые в истории — комикс, пишет портал "360tv".
Графический роман "Сабрина" американского художника Ника Дрнасо рассказывает о переживаниях людей по поводу пропажи девушки через призму новостных СМИ.
Произведение удивило жюри тонкостью и минимализмом.
"Мы почувствовали, что "Сабрина“ делает то, что и должна делать хорошая литература", — рассказала член комитета премии Вэл Макдермид.
Одна из самых престижных литературных премий — Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Награда вручается ежегодно с 1969 года автору англоязычного романа, опубликованного в Соединенном Королевстве.