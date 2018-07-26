Спустя 50 лет: Маккартни прошелся по легендарной "зебре"

Бывший участник The Beatles опубликовал видео с пешеходного перехода, где было сделано самое известное фото группы

СУХУМ, 26 июл — Sputnik. Британский музыкант Пол Маккартни, один из участников легендарной группы The Beatles пересек пешеходный переход, на котором в 1969 году было сделано фото музыкантов для обложки альбома Abbey Road, сообщает портал "Известия".

Публикация от Paul McCartney (@paulmccartney) 23 Июл 2018 в 5:23 PDT

Маккартни находился в Лондоне с концертом в поддержку своего нового альбома Egypt Station. Запись с музыкантом на том самом пешеходном переходе сделала его дочь Мэри.

Ранее Маккартни, удостоенный рыцарского звания Великобритании, возглавил список самых богатых музыкантов Великобритании. Состояние музыканта и его супруги Нэнси Шевелл составляет более одного миллиарда долларов.