США вновь не признали Крым частью России

СУХУМ, 26 июл — Sputnik. Главное внешнеполитическое ведомство Соединенных штатов — Государственный департамент — выпустило в среду, 25 июля, документ под громким названием "Крымская декларация", в котором объявило о том, что политикой США является отказ от признания "претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву".

© Sputnik . Стрингер Юлия Тимошенко рассказала, как Украине вернуть Крым

В декларации также сообщается о том, что совместно со своими союзниками, партнерами и международным сообществом США "отвергают попытку России аннексировать Крым" и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока "территориальная целостность Украины не будет восстановлена". Госдеп США "призвал" Россию уважать принципы, "приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма".

По мнению руководства страны, устроившей на протяжении нескольких лет насильственное свержение власти в Ираке, Ливии и на Украине, а также активно поддерживающей антиправительственные силы в Сирии, по мере того как демократические государства стремятся построить независимый, справедливый и процветающий мир, необходимо поддерживать "обязательства международному принципу равенства суверенных стран и уважать территориальную целостность других государств". Госдеп уверяет, что Россия своими действиями якобы "продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и решила сама себя изолировать от международного сообщества".

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Вашингтон "не смягчит" свои санкции по Крыму не будет до тех пор, пока Россия "не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине".

Аналогия со странами Балтии

В своем заявлении Госдепартамент США провел аналогию "Крымской декларации с так называемой декларацией Уэллеса 1940 года — документом, названным по имени госсекретаря Бенджамина Самнера Уэллеса, в котором США официально отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.

© Fotolia / Grecaud Paul К санкциям ЕС против Крыма присоединились пять стран

Формально эта декларация действовала более полувека до вплоть распада СССР. Что характерно, декларация Уэллеса никак не помешала союзническим отношениям между СССР и США и их совместной борьбе против гитлеровской Германии и милитаристских устремлений Японии.

Более того, даже в разгар "холодной войны" непризнание со стороны США вхождения в СССР стран Балтии никак не отразилось на космическом сотрудничестве и взаимных дипломатических отношениях.

Сначала верните Косово Сербии

Посольство России в Вашингтоне уже прокомментировало "Крымскую декларацию" госсекретаря Майка Помпео, предложив американским властям признать Косово частью Сербии.

"С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", — говорится в заявлении российского посольства на станице в социальной сети.

Российские дипломаты напомнили, что несмотря на "миф об оккупации и агрессии" в Крыму, на полуострове ежегодно отдыхают "сотни тысяч украинцев" и регулярно выступают американские музыканты со спортсменами.

"Более 90 тысяч американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ", — отмечается в заявлении.

"Ждем декларации госдепа о том, что Косово – это Сербия", — прокомментировали изображение российские дипломаты.

Заявление посольства России в Вашингтоне сопровождается изображением, взятым с сайта посольства США в Сербии. На рисунке запечатлен Белый дом с американским и сербским флагами – так 28 июля 1918 года США продемонстрировали свою солидарность с сербским народом в четвертую годовщину начала Первой Мировой войны. К 100-летию этого события дипмиссия США сделала соответствующую публикацию на своем сайте.

Захарова: цена таких "судьбоносных деклараций" известна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не замедлила отреагировать в присущей ей манере острой манере на выпуск Госдепартаментом США "Крымской декларации", непризнающей Крым частью России.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", — написала она на своей странице в социальной сети.

Декларации по Крыму более неуместны

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев, однако, по-прежнему считает Крым своей, но "временно оккупированной территорией".

В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".