Вашингтон анонсировал новое время встречи Путина и Трампа

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон сообщил, что президентский саммит сможет пройти лишь после окончания расследования о "российском вмешательстве" в американские выборы.

СУХУМ, 26 июл — Sputnik. После нашумевшего заявления пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что новый саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже осенью 2018 года в Вашингтоне, советник по национальной безопасности американского лидера Джон Болтон сообщил о переносе президентской встречи на 2019 год.

© REUTERS / Joshua Roberts Пушков объяснил отказ Трампа от слов о "российском вмешательстве"

Причиной переноса, по объяснению Болтона, стало желание президента США дождаться окончания расследования о "российском вмешательстве" во внутриамериканские выборы. При этом в сообщении Белого дома не уточняется, с кем именно была достигнута договоренность о переносе встречи — у самого Дональда Трампа с его помощниками или с Москвой.

Объявление о переносе новой встречи президентов России и США прозвучало после целого ряда недружественных по отношению к России высказываний и заявлений высокопоставленных американских чиновников.

Хейли: мы не друзья и никогда ими не будем

Постоянный представитель США в Организации объединенных наций Никки Хейли высказала мнение о том, что между Соединёнными Штатами и Россией никогда не будет доверительных и дружеских отношений.

"Мы не доверяем России, не доверяем Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашими друзьями. Это факт", — заявила Хейли.

При этом она воздержалась от отрицания необходимости диалога с Россией и высказалась в поддержку права президента США встречаться с мировыми лидерами за закрытыми дверями. По словам Хейли, Дональду Трампу надо проводить саммиты как с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, так и с Владимиром Путиным.

"Вы не сможете ничего добиться, если не будете проводить такие беседы", — заметила она.

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Постпред США при ООН уверена, что все дело в "особом стиле Трампа". "Он всегда думал о создании этой особой атмосферы разговора между двумя людьми, он чувствует, что ему нужно делать это лицом к лицу", — пояснила она. При этом, пообещала Хейли, на следующих встречах Путина и Трампа будут присутствовать другие участники, в частности, члены рабочих групп.

Кроме того, Хейли категорически не согласилась с утверждением, что Дональд Трамп якобы не прислушивается к собственным советникам. Согласно ее заверениям, глава Белого дома всегда внимательно выслушивает и обсуждает полученную информацию, независимо от своего отношения к ней.

Госдеп: и Крым отдайте Украине!

Словно в подтверждение слов Хейли Государственный департамент США выпустил 25 июля документ под громким названием "Крымская декларация", в котором объявил о том, что политикой США является отказ от признания "претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву".

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В декларации также сообщается о том, что совместно со своими союзниками, партнерами и международным сообществом США "отвергают попытку России аннексировать Крым" и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока "территориальная целостность Украины не будет восстановлена". Госдеп США "призвал" Россию уважать принципы, "приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма".

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Вашингтон "не смягчит" свои санкции по Крыму до тех пор, пока Россия "не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине".

Трамп уступает давлению истеблишмента

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Андрей Суздальцев рассказал РИА Новости, что перенос возможной новой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на 2019 год является уступкой администрации Белого дома американской элите.

По словам Суздальцева, встреча в Хельсинки была нужна в качестве попытки установить более стабильные контакты и коммуникацию сторон. Как отметил эксперт, в США идет очень жесткая дискуссия по поводу новой встречи двух лидеров, а переговоры в Хельсинки показали, что на самом деле каких-то реальных геополитических преимуществ у США нет ни по украинской теме, ни по России, ни по другим темам, включая Иран.

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"Но уже на американской земле администрация Трампа столкнулась с консолидированной жесткой антироссийской позицией от демократов и сейчас лавирует, не отказываясь от встречи, идея которой была выдвинута почти сразу как итог встречи в Хельсинки. Сейчас Белый дом отодвигает встречу, увязывая ее как уступку политической элите американской, то, что эта встреча может быть только по итогам расследования якобы вмешательства России в предвыборную кампанию 2016 года", — заявил он.

При этом Суздальцев считает, что пока рано говорить о новой встрече. Кроме этого, как отметил эксперт, многое будет зависеть и от международной обстановки. "Еще многое будет зависеть от ситуации на мировой арене. А сейчас главная проблема ближайших недель – Иран", — пояснил он.