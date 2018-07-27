16:09 27 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.97
  • EUR73.34
Поиск
Логотип Samsung Electronics

Samsung успешно испытала небьющиеся дисплеи для смартфонов

© AFP 2018 / Jung Yeon-Je
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

В Samsung планируют использовать новый дисплей в будущих смартфонах, портативных игровых консолях, военных устройствах и в автомобильных компьютерах.

СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Samsung успешно испытала новые небьющиеся OLED-дисплеи. Объявление об этом компания опубликовала на своем на официальном сайте. 

Samsung
© AFP 2018 / JUNG Yeon-Je
Стало известно, каким будет смартфон Samsung Galaxy Note 9

Отмечается, что вместо стекла в новых дисплеях используется укрепленное пластиковое покрытие.

"Укрепленное пластиковое покрытие идеально подходит для портативных электронных устройств не только потому, что оно не разбивается, но и из-за его особенных свойств: легкости, прозрачности и твердости, которые делают его похожим на настоящее стекло", — рассказал Генеральный менеджер коммуникационной службы Samsung Хойунг Ким.

В ходе испытаний новый дисплей прошел проверку по военным стандартам, установленным Минобороны США. Так, дисплей не пострадал при падении с высот 1,2 метра и 1,8 метра. Кроме того, он выдержал повышение температуры до 71 градуса Цельсия и понижения до минус 32 градусов Цельсия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Переднеазиатский леопард
    Вольные барсы

    В Северной Осетии выпустили на волю кавказских барсов - самку по кличке Волна и самца Эльбруса. Это первый в мире опыт возвращения леопарда в природу.

  • Филипп Киркоров на пресс-конференции участников фестиваля Жара-2018
    "Стена рухнула"

    Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.

  • Кардиохирург, академик РАН Баграт Алекян
    Трудолюбие в крови

    Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.

  • Американский и канадский военные
    Нужно больше солдат

    В Минобороны Латвии пообещали, что число солдат НАТО, находящихся на территории республики, увеличится.

  • Игналинская АЭС
    Авось выкрутятся

    Остановленная Литвой Игналинская АЭС продолжает быть источником радиационной опасности – почему власти решили оставить это проблему потомкам?

  • Парламент
    Время выбора

    Комиссия по вопросам права назвала дату, когда состоятся очередные парламентские выборы в Молдове.

  • Переднеазиатский леопард
    Вольные барсы

    В Северной Осетии выпустили на волю кавказских барсов - самку по кличке Волна и самца Эльбруса. Это первый в мире опыт возвращения леопарда в природу.

  • Филипп Киркоров на пресс-конференции участников фестиваля Жара-2018
    "Стена рухнула"

    Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.

  • Кардиохирург, академик РАН Баграт Алекян
    Трудолюбие в крови

    Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вид сверху лучше: как готовят бортпроводников
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО
Доминирующие языки
Трудности перевода: какие языки стоит учить

Соцсети

Sputnikabkhazia