Россия строит три самых мощных в мире ледокола

Россия стремительно возвращает себе сразу два взаимосвязанных друг с другом статуса: арктической державы и родины самых мощных в мире ледоколов, строить которые начал новый гигантский судостроительный комплекс на Дальнем Востоке.

СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Грандиозные планы России по дальнейшему освоению Арктики требуют соответственных им технических возможностей. В связи с этим на дальневосточном судостроительном комплексе "Звезда" проходит постройка атомного ледокола "Лидер".

Заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев рассказал РИА Новости о том, что одновременно строятся сразу три самых мощных в мире атомных ледокола проекта 10510. Кроме того, планируется создание новой серии дизельных ледоколов.

Судостроительный комплекс "Звезда" находится на берегу бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Это единственный в России производитель средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.

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На размещение площадки для строительства "Лидера" также претендовал и Балтийский завод в Санкт-Петербурге. Проектантом атомного ледокола проекта 10510 стало ЦКБ "Айсберг" из Санкт-Петербурга.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. "Лидер" обеспечит круглогодичный проход судов по Северному морскому пути.

Для полноценного освоения Арктики потребуется три таких ледокола. К 2027 году первый "Лидер" должен быть уже спущен на воду.