Умер писатель Владимир Войнович

СУХУМ, 28 июл — Sputnik. Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни, сообщили в ночь на субботу журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook.

"Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ", — написал Давыдов.

"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка", — сообщил в свою очередь Шендерович.

По словам председателя Союза писателей России Николая Иванова, Войнович владел пером искусно и никогда "не выпячивал себя", а создавал своего героя, нравились они кому-то или нет.

"Войнович — это целая страница в истории литературы. У него были свои взгляды и свое отношение к истории. Например, Чонкин, с одной стороны, не был воспринят в армии, люди в погонах не воспринимали его, потому что другой образ солдата создавался. Но у него было такое видение. Войнович не переписывал историю, а старался посмотреть на нее с новой стороны", — сказал Иванов РИА Новости.

"Он вышел из Союза писателей СССР, не был членом Союза писателей России, но мы всегда воздаем должное таланту. У него был другой путь", — добавил он.

Войнович — прозаик, драматург и поэт. Родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (сейчас — Душанбе). Среди его работ наиболее известны повесть "Степень доверия"(1972), трилогия романов о солдате Иване Чонкине "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" (1969-1975), "Претендент на престол" (1979), "Перемещенное лицо" (2007), антиутопия "Москва 2042" (1986), пьеса "Кот домашний средней пушистости" (1990), роман "Монументальная пропаганда" (2000, удостоен Государственной премии РФ), "Портрет на фоне мифа" (2002) и "Автопортрет. Роман моей жизни" (2010). В 2016 году свет увидел роман-фельтетон "Малиновый пеликан".

В июне 1981 года указом президиума Верховного Совета СССР Войнович был лишен советского гражданства.

В 1981 — 1990 годах жил в ФРГ, где получил германское гражданство и США, сотрудничал с радиостанцией "Свобода".

В августе 1990 года писателю было возвращено советское гражданство, после чего он вернулся в СССР.