Подростки устроили смертельное ДТП, уходя от погони на Кубани

СУХУМ, 29 июл — Sputnik. Водитель Vortex Estina, 18-летний житель Абинского района, пытался скрыться от наряда ДПС, не справился с управлением и на высокой скорости съехал с дороги, автомобиль опрокинулся, сообщают Кубанские новости.
В результате 15-летняя пассажирка скончалась на месте, еще двое пассажиров госпитализированы с травмами разной степени. Сам водитель не пострадал.
Отмечается, что мать предположительного виновника ДТП написала заявление об угоне автомобиля.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.