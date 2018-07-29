Подростки устроили смертельное ДТП, уходя от погони на Кубани

Авария произошла около 01:00 в Абинском районе Краснодарского края.

СУХУМ, 29 июл — Sputnik. Водитель Vortex Estina, 18-летний житель Абинского района, пытался скрыться от наряда ДПС, не справился с управлением и на высокой скорости съехал с дороги, автомобиль опрокинулся, сообщают Кубанские новости.

В результате 15-летняя пассажирка скончалась на месте, еще двое пассажиров госпитализированы с травмами разной степени. Сам водитель не пострадал.

Отмечается, что мать предположительного виновника ДТП написала заявление об угоне автомобиля.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.