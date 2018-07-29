Ученые рассказали, какой продукт снизит агрессивность

Агрессивное и даже преступное поведение отчасти зависит от биологических факторов, уверены ученые.

СУХУМ, 29 июл — Sputnik. Ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл выяснили, что регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 значительно снижает уровень стресса и агрессивность, сообщает РИА Новости.

Дети, которые принимали пищу с высоким содержанием омега-3, ведут себя спокойнее сверстников, что также оказывает положительный эффект на нервную систему их родителей.

По мнению специалистов, агрессивное и даже преступное поведение отчасти зависит от биологических факторов.

"Стресс может вызвать физиологические изменения, которые приводят к увеличению агрессивного и импульсивного поведения", — подчеркивает автор публикации.

Омега-3 не только обладает седативным эффектом, но и улучшает работу мозга, внимание и память. Одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты.