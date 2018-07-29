Эрдоган предложил лидерам БРИКС принять Турцию в альянс

Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации.

СУХУМ, 29 июл — Sputnik. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров БРИКС позволить Турции присоединиться к блоку, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet Daily News.

"Я сказал, если вы примите нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ", — заявил Эрдоган журналистам 27 июля, добавив, что члены БРИКС, в особенности Китай, "тепло приветствовали" его предложение.

Турецкий лидер отметил потенциал партнерства Турции со странами БРИКС в сфере экономики, инвестиций и научно-технических разработок.

© Sputnik . Sergey Guneyev Эрдоган пригрозил Трампу потерей союзника в лице Турции

"Мы с этими пятью странами (БРИКС) входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС", — сказал Эрдоган.

Как отмечалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что увеличивать число стран БРИКС пока не планируется, но отметил, что лидеры стран БРИКС не исключили в перспективе расширения числа участников группы. По словам российского президента "организация открыта", но вопрос присоединения новых членов требует "дополнительной проработки".

Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации.