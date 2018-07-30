Число погибших из-за пожаров в Греции возросло до 91 человека

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Министр гражданской обороны страны Никос Тоскас заявил, что причиной лесных пожаров, вероятнее всего, стали поджоги.

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Число жертв лесных пожаров, охвативших Восточную Аттику в Греции, возросло до 91 человека, 25 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы.

© AP Photo. Thanassis Stavrakis Смертоносные пожары в Греции: люди в ужасе бегут от огня — видео

Четверо пострадавших скончались в больницах Аттики, по данным Национального центра здравоохранения, таким образом количество жертв возросло до 91.

Согласно информации пожарной службы, в настоящий момент без вести пропавшими числятся 25 человек. Это первые официальные данные о пропавших в результате пожара 23 июля. Личности 28 погибших остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что ранения получили около 190 человек.

Прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших. Ранее министр гражданской обороны страны Никос Тоскас заявил, что причиной лесных пожаров, вероятнее всего, стали поджоги.