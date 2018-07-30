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Спасатели потушили пожар в Сочи, унесший жизни восьми человек

Страшный пожар унес жизни восьми человек в Сочи

© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Новости
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Утром 30 июля в дежурную часть Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о возгорании на улице Просвещения в Адлерском районе.

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Восемь человек стали жертвами пожара в Сочи, трое пострадали, пожарные справились с огнем и в настоящее время разбирают завалы, сообщает РИА Новости.

Пожар произошел во временных строениях на улице Просвещения в Адлерском районе, причиной мог стать мангал, все погибшие и пострадавшие являются наемными рабочими.

"В результате пожара погибли 8 человек. Трое, в том числе 16-летний подросток, сейчас с ожогами и травмами различной степени тяжести находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно из стран СНГ. На данный момент известно, что договор аренды на этот участок был заключен с компанией "РЖД", ее представитель сейчас находится на месте происшествия. Все обстоятельства и причины пожара выясняются", — добавляет пресс-служба муниципалитета.

По сообщению ГУ МВС России по Краснодарскому краю, в ликвидации пожара участвовали более 90 человек.

Теги:
пожар, Сочи



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