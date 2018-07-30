Биткоин торгуется выше восьми тысяч долларов

Цена биткоина на прошлой неделе впервые с 23 мая преодолела отметку в 8 тысяч долларов.

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Стоимость биткоина (bitcoin) в понедельник торгуется на уровне выше 8,1 тысячи долларов, удерживаясь выше психологической отметки в 8 тысяч, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.25 мск биткоин дешевел на 0,54%, до 8,164 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,57%, до 8,167 тысячи долларов.

Цена биткоина на прошлой неделе впервые с 23 мая преодолела отметку в 8 тысяч долларов. Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, на предстоящей неделе стоимость биткоина будет снижаться в рамках коррекции после достижения психологической отметки.

Одним из главных событий минувшей недели стало решение Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC) США по запуску привязанного к биткоину биржевого инвестиционного фонда Winklevoss Bitcoin Trust.