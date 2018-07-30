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Здание Европейского парламента в Страсбурге.

Латвийский депутат предложил разделить Россию: как отреагировали в Европарламенте

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
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Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости раздробить Россию на малые страны по этническому составу для установления "мира в Европе".

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал заявление депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса, сообщает РИА Новости.

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Евродепутат отметил, что Кирштейнс придерживается радикальных националистических взглядов и совершенно не заботится о вопросе войны и мира. Однако, по словам Митрофанова, подобные взгляды широко распространены в Восточной Европе.

"Он (Кирштейнс. — Прим. ред.) откровенно выразил тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы, которым покоя не дает синдром 1991 года", — пояснил Митрофанов в интервью RT.

Митрофанов также отметил, что желание раздробить Россию вызвано надеждой ликвидировать экономического конкурента, уничтожить его промышленность и осуществить "перераспределение благ".

Ранее Кирштейнс заявил о необходимости раздробить Россию на малые страны по этническому составу для установления "мира в Европе". Этим заявлением политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза.




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