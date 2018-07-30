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Ренат Джабава

Мальчик из Абхазии победил болезнь сердца и попал в футбольную школу "Барселоны"

© Фото : Нино Киласония
Новости
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Темы:
Спортивная Абхазия (236)
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Ренат Джобава раньше гонял мяч во дворе с соседскими мальчишками, заниматься же в футбольном клубе в Сухуме ему было отказано по медицинским показателям.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Десятилетний Ренат Джобава из Абхазии зачислен в футбольную школу-академию клуба "Барселона", сообщила корреспонденту Sputnik мама юного спортсмена, Нино Киласония.

Ренат Джобава раньше гонял мяч только во дворе с соседскими мальчишками. В занятиях в клубе в Сухуме ему было отказано по медицинским показателям. Несколько лет назад Ренату провели сложнейшую операцию на сердце. Тренеры опасались, что он не сможет осилить нагрузки.

"В Москве он просто прошел медкомиссию, его проверяли в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Врачи сняли запрет, разрешили ему заниматься спортом. Затем Ренат прошел первое тестирование в футбольной школе-академии "Барселона" в Москве. Когда Ренат узнал, что будет там тренироваться, он был в шоке, потому что туда очень сложно попасть. Да и Ренат очень любит Лео Месси. После того, как его взяли в клуб, ему подарили оригинальную футболку Лео Месси. Ренат очень счастлив", – призналась Нино Киласония.

Ренат Джабава
© Фото : Нино Киласония
Ренат Джабава

Теперь Ренат Джобава будет тренироваться в школе-академии клуба "Барселоны" и участвовать в юниорских международных турнирах.

Футбольная школа-академия "Барселона" открылась в Москве в сентябре 2016 года.

Школа готовит юных футболистов по методикам, разработанным и применяемым в одном из самых успешных клубов мира — "Барселоне". Тренировочный процесс курирует Жорди Гратакос Гайола, которому помогают русскоязычные ассистенты.

Темы:
Спортивная Абхазия (236)

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