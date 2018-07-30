15:26 30 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.78
  • EUR73.20
Поиск
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ

Мария Захарова рассказала, как написала песню для Кати Лель

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook рассказала о том, что приняла участие в написании текста для новой песни певицы Кати Лель "Сполна".

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Дипломат Мария Захарова раскрыла подробности своего участия в написании текста песни для певицы Кати Лель, сообщают "360tv".

"Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель "Сполна". И нет, и да", — написала Захарова в социальной сети Facebook.

По словам Захаровой, история жизни Кати Лель, с которой у нее произошло случайное знакомство, настолько ее впечатлила, что наутро после бессонной ночи она написала текст.

"Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу", — рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат заключила, что невозможно ни поддерживать, ни осуждать героев "жизненных водоворотов", можно "только чувствовать их, переживания, любовь и страсть, которыми пронизаны судьбы людей".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур, архивное фото
    Ракете некуда упасть

    Казахстан и Россия подпишут допсоглашение и определят районы падения ракет, стартующих с космодрома "Байконур".

  • Международный турнир по узбекскому курашу. Архивное фото
    Игры кочевников

    Sputnik Кыргызстан продолжает рассказывать о видах спорта, включенных в программу III Всемирных игр кочевников. Сегодня речь пойдет о борьбе кураш.

  • Женщина красит губы, архивное фото
    Помада бесплатно

    Пользователи социальных сетей активно обсуждают столпотворение, которое образовалось при проведении акции в одном из минских магазинов косметики.

  • Депутат Сейма Александр Кирштейнс
    Смелое заявление

    Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей".

  • Клайпеда - вид города, архивное фото
    Больница вместо обеда

    Жителя Петербурга избили в одном из заведений Клайпеды из-за отказа россиянина платить за принесенное официанткой по ошибке блюдо.

  • Дрон
    Обломали крылья

    Штрафы ждут граждан Молдовы, которые будут использовать беспилотники для видеосъемки без предварительного уведомления.

  • Министр МВД Таджикистана Рахимзода Рамазон Хамро
    Не случайный наезд

    Министр внутренних дел Таджикистана утверждает, что наезд автомобиля на иностранных туристов в Донгаре - это умышленное нападение.

  • Прения адвокатов, дело Жасура Ибрагимова
    Свобода гаджетов

    Адвокатам в Узбекистане разрешили проносить мобильные телефоны и компьютеры в зал суда.

  • Поисковики на острове Сааремаа
    Судьба семьи

    Пролить свет на судьбу целой семьи помогла алюминиевая ложка, найденная в местах боёв, которые проходили во время Второй мировой войны на острове Сааремаа.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Балет на улицах Мехико
В пачках под Майкла Джексона: балерины танцуют на дорогах Мехико
Напитки
Медовый фреш от Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia