Мария Захарова рассказала, как написала песню для Кати Лель

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook рассказала о том, что приняла участие в написании текста для новой песни певицы Кати Лель "Сполна".

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Дипломат Мария Захарова раскрыла подробности своего участия в написании текста песни для певицы Кати Лель, сообщают "360tv".

"Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель "Сполна". И нет, и да", — написала Захарова в социальной сети Facebook.

По словам Захаровой, история жизни Кати Лель, с которой у нее произошло случайное знакомство, настолько ее впечатлила, что наутро после бессонной ночи она написала текст.

"Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу", — рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат заключила, что невозможно ни поддерживать, ни осуждать героев "жизненных водоворотов", можно "только чувствовать их, переживания, любовь и страсть, которыми пронизаны судьбы людей".