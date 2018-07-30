Россия выиграла спор с Украиной в ВТО

Это уже второй спор, который Россия выиграла у Украины в ВТО.

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Россия выиграла спор в ВТО с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максима Медведкова.

В октябре 2015 года Украина подала иск на Россию о том, что она с 2013 года якобы ограничивает импорт вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих.

В Киеве утверждали, что действия Москвы были необоснованными, однако ВТО приняла решение в пользу России.

В июле арбитраж удовлетворил большинство требований по иску, который касался пошлин на нитрат аммония российского производства. Основная претензия Москвы заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.