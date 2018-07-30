Сценаристы "Стартрека" сделают сериал из "Властелина колец"

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Сценаристами сериала по мотивам "Властелина колец" стали Патрик МакКей и Джон Пэйн — авторы сценария грядущей четвертой части "Звездного пути", сообщает портал Planet Today,

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"Толкину удалось создать удивительно богатую вымышленную вселенную, так что мы, безусловно, просто-таки опьянены открывающимися перед нами возможностями", — говорится в заявлении, с которым выступили сценаристы.

Сериал по мотивам Lord of the Rings выйдет в 2021 году. О сюжете известно немногое, но речь будет идти о событиях, которые предшествовали фильму "Братство кольца", то есть, сюжет сериала будет связан с произведениями Профессора лишь общей вселенной и некоторыми персонажами.