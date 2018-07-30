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Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца

Сценаристы "Стартрека" сделают сериал из "Властелина колец"

© Фото : New Line Cinema (2001)
Новости
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Сериал по мотивам "Властелина колец" Lord of the Rings выйдет в 2021 году.

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Сценаристами сериала по мотивам "Властелина колец" стали Патрик МакКей и Джон Пэйн — авторы сценария грядущей четвертой части "Звездного пути", сообщает портал Planet Today,

Компани Amazon собирается потратить сотни миллионов долларов на производство проекта.

"Толкину удалось создать удивительно богатую вымышленную вселенную, так что мы, безусловно, просто-таки опьянены открывающимися перед нами возможностями", — говорится в заявлении, с которым выступили сценаристы.

Сериал по мотивам Lord of the Rings выйдет в 2021 году. О сюжете известно немногое, но речь будет идти о событиях, которые предшествовали фильму "Братство кольца", то есть, сюжет сериала будет связан с произведениями Профессора лишь общей вселенной и некоторыми персонажами.




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