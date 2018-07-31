Евросоюз ввел санкции против российских компаний из-за Крымского моста

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости. © Fotolia / Grecaud Paul К санкциям ЕС против Крыма присоединились пять стран

"В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в документе.

Речь идет о шести компаниях: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп".

Санкции предусматривают замораживание активов, принадлежащим этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

Общее число организаций, включенных в санкционный список ЕС, достигло, таким образом, 44. Кроме того, Евросоюз ранее ввел в рамках этого режима санкций запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание активов в отношении 155 лиц.