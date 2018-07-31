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Здание Европейского парламента в Страсбурге.

Евросоюз ввел санкции против российских компаний из-за Крымского моста

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
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Общее число организаций, включенных в санкционный список ЕС, достигло, таким образом, 44.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости.

Флаги Евросоюза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе
© Fotolia / Grecaud Paul
К санкциям ЕС против Крыма присоединились пять стран

"В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в документе.

Речь идет о шести компаниях: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп".

Санкции предусматривают замораживание активов, принадлежащим этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

Общее число организаций, включенных в санкционный список ЕС, достигло, таким образом, 44. Кроме того, Евросоюз ранее ввел в рамках этого режима санкций запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание активов в отношении 155 лиц.

Теги:
Крымский мост, санкции, Евросоюз



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