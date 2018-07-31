Исследования доказали, что избыточный вес вызывает 12 видов рака

В России за последние 5 лет доля людей, страдающих ожирением, выросла на 30%.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Образ жизни людей, включая их рацион, вес и физическую активность, оказывает непосредственное влияние на уровень онкологической заболеваемости, ожирение является причиной развития 12 видов рака, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росздравнадзор.

Это подтверждают последние мировые исследования, опубликованные в новом суммарном отчете, собравшем данные по всему миру за последние 30 лет.

"Избыточный вес (или ожирение) является причиной по меньшей мере 12 видов рака: печени, яичников, простаты, желудка, ротоглотоки, толстого кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и эндометрия", — говорится в сообщении.

В России за последние 5 лет доля людей, страдающих ожирением, выросла на 30%.