Раскрыта тайна пирамиды Хеопса

Пирамида Хеопса взаимодействует с небольшими радиоволнами, сохраняя энергию в усыпальнице фараона, и направляя ее в подземную третью камеру.

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. Российские ученые из санкт-петербургского Университета ИТМО выявили новую особенность пирамиды Хеопса, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Ридус.

Как удалось установить в ходе исследования, пирамида рассеивает радиоволны длиной около 200—600 метров, а на определенных резонансных частотах полости пирамиды концентрируют электромагнитную энергию.

© Фото : Terry Hunt Загадку истуканов с острова Пасхи раскрыли археологи

Физики создали цифровую трехмерную копию пирамиды, с учетом самого большого помещения в ней, именуемой "камерой царя". Была создана компьютерная модель пирамиды, на нее направляли пучки радиоволн для выяснения того, как постройка реагирует на них.

Выяснилось, что пирамида Хеопса действительно взаимодействует с небольшими радиоволнами, сохраняя энергию в усыпальнице фараона, а потом направляя ее в подземную третью камеру.

Разработанная учеными компьютерная модель продемонстрировала, что сильнее всего энергия будет воздействовать на волны с длиной 333 и 230 метров.

Как полагают ученые, итоги эксперимента можно будет использовать при разработке наночастиц, с помощью которых можно управлять видимым светом. По мнению исследователей, подобные свойства могут быть обнаружены и у других пирамид.