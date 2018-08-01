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Автомобильная развязка в Сочи

Из Джубги в Сочи за час: новая трасса может появиться в Краснодарском крае

© Sputnik . Михаил Мокрушин
Новости
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Новая трасса должна пройти в обход населенных пунктов. Проект планируется реализовать в четыре этапа.

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. Проект новой скоростной трассы Джубга-Сочи, концепция которого разработана Росавтодором дорогой, но для региона он жизненно необходим, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает РИА Новости.

"Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходимый, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу", — сказал журналистам Кондратьев.

Проект планируется разбить на четыре этапа: построить обход Туапсе предстоит за 199 миллиардов рублей (предполагается построить 10 мостов и семь тоннелей), обход Сочи — за 180 миллиардов рублей (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход поселка Лазаревское — за 130 миллиардов рублей, а также построить примерно 80 километров соединительных участков (стоимость оценивается в 700-800 миллиардов рублей).

Массовое ДТП остановило движение на трассе Джубга-Сочи
© Вконтакте/DRIVE2 Туапсе
Массовое ДТП остановило движение на трассе Джубга-Сочи

Если проект будет реализован, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час: длина трассы составит около 119,5 километра, а расчетная скорость на ней — 120 километров в час.

Сообщается, что соединительный участок можно было бы построить к 2022 году, а обход Сочи — к 2023 году. Существующий обход проходит в черте города, он освободил от транзитного движения только центральную часть Сочи. Чтобы вид береговой линии получился идеальным, разрабатывался вариант переноса железной дороги на участке Сочи — Новороссийск от побережья вверх, сообщили изданию два чиновника, но такой вариант больше не рассматривается.

Начать реконструкцию дороги Джубга-Сочи Росавтодор надеется уже в 2019 году, говорил в апреле замглавы Росавтодора Игорь Астахов, но никаких подробностей тогда не сообщил. По словам источника газеты, из-за стоимости проекта, решение по нему будет принято после оценки других инфраструктурных проектов, которые сейчас находятся на рассмотрении.

Теги:
Сочи



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