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Пресс-конференция в посольстве России в Абхазии по итогам выборов президента России

Экс-посол России в Абхазии возглавил департамент МИД РФ

© Sputnik / Илона Хварцкия
Новости
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Семен Григорьев с 25 октября 2008 года по 20 марта 2018 года был Чрезвычайным и Полномочным послом России в Абхазии.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Бывший посол России в Абхазии Семен Григорьев назначен директором департамента МИД РФ по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Семен Григорьев
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Российский дипломат Семен  Григорьев родился в Москве в 1960 году. Окончил факультет международных отношений МГИМО в 1983 году. В 1983 году назначен на дипслужбу в посольстве СССР в Афганистане.

Он имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника 1 класса, присвоенный в сентябре 2010 года. Владеет языками пушту и дари, персидским, английским.

В 2003-2006 годах был исполняющим обязанности заместителя директора Четвертого департамента стран СНГ, в 2006-2008 годы — советник-посланник Посольства России в Афганистане, в 2008 году — заместитель директора Четвертого департамента стран СНГ, курировал вопросы Абхазии и Южной Осетии.

В разные годы нес дипломатическую службу в странах Среднего Востока и Азии, работал советником Миссии ОБСЕ в Таджикистане.

Чрезвычайным и Полномочным послом России в Абхазии Семен Григорьев был назначен 25 октября 2008 года. 20 марта 2018 года Семен Григорьев объявил о завершении своей дипломатической миссии в республике.

Теги:
МИД РФ, Семен Григорьев



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