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Facebook и Instagram помогут пользователям не тратить жизнь впустую

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Новый функционал самых популярных соцсетей Facebook и Instagram призван помочь в борьбе с интернет-зависимостью.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Facebook и Instagram планируют запустить инструменты, которые позволят отслеживать количество проведенных в социальных сетях часов, сообщает РИА Новости.

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"Мы объявляем о новых инструментах, которые помогут людям контролировать время, проведенное в Facebook и Instagram: панель активности, ежедневное напоминание и новый способ ограничить количество оповещений", — говорится в совместном заявлении представителей Instagram и Facebook Амита Ренейдива и Дэвида Гинзберга.

Подписчики смогут не только увидеть, сколько времени они проводят в конкретном приложении, но и установить лимит на ежедневный "серфинг" в соцсетях.

Представители соцсетей сообщили, что новый функуционал разрабатывался в сотрудничестве с учеными, экспертами и организациями в области психического здоровья, на основе обширных исследований компании и "обратной связи".

Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.

Instagram – бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за один миллиард долларов.




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