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Рассмотрение жалобы на арест В. Кудрявцева

Ученого из "Роскосмоса" обвинили в госизмене

© Sputnik . Владимир Песня
Новости
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Недавно в ЦНИИмаш — центральном научном институте "Роскосмоса" — прошли обыски в рамках дела о государственной измене.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Ученого центрального научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева обвинили в передаче секретной информации бельгийскому институту, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Евгения Смирнова.

Стенд Федерального космического агентства Роскосмос на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017.
© Sputnik . Валерий Мельников
Глава аналитического центра "Роскосмоса" подал в отставку

"Согласно материалам, речь идет об организации, с которой сотрудничал ЦНИИмаш. Это Фон Кармановский институт гидродинамики", — уточнил он.

Адвокат также добавил, что Кудрявцев давно не работает с секретными данными. "Последний раз мой подзащитный знакомился с секретными документами в 90-е", — сказал он.

Другие подробности не сообщаются, следствие не комментирует дело из-за секретности.

Недавно в ЦНИИмаш — центральном научном институте "Роскосмоса" — прошли обыски в рамках дела о государственной измене.

ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках, а Кудрявцев передал информацию одной из стран НАТО.

Скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.

Теги:
госизмена, Роскосмос, Россия



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