23:16 02 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.14
  • EUR73.42
Поиск
Федор Смолов (Россия) после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

Футболист Смолов устроил ДТП в Краснодаре на машине за 9 миллионов рублей

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
Получить короткую ссылку
126 0 0

Авария с участием автомобиля BMW, принадлежащего футболисту "Краснодара" и сборной России Федору Смолову, произошла в 01:40 ночи 1 августа на улице Ставропольской в Краснодаре.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Обстоятельства ДТП с участием автомобиля, принадлежащего футболисту Федору Смолову, установлены полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее "Кубанские новости" сообщили, что Смолов в ночь на среду попал в аварию в Краснодаре. В дежурную часть информация о ДТП не поступала, факт аварии был выявлен в ходе мониторинга СМИ и интернета, по факту сообщений проводится проверка.

Телеканал "360" со ссылкой на источник среди друзей Смолова сообщил, что футболиста не было в автомобиле во время аварии, он дал машину покататься.

Вечером в среду в краснодарской мэрии рассказали, что ущерб от ДТП составил 58 611 рублей, поврежденные при аварии дорожные ограждения будут отремонтированы за счет города, но затем администрация взыщет затраченные средства с виновника ДТП.

Позже сотрудники полиции допросили нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова в присутствии представителей службы безопасности футбольного клуба "Краснодар". В ходе допроса футболист признал, что именно он находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition.

В разговоре Смолов объяснил, что во время езды он почувствовал недомогание и из-за этого потерял управление.

Теперь футболисту сборной России грозят лишение прав и арест на 15 суток за то, что он оставил место ДТП и скрылся.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Железная дорога
    Нечего везти

    В советское время по железной дороге в Латвии перевозили около 80 миллионов тонн грузов в год – почему теперь LDz не может и мечтать о прежнем размахе?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис
    Наказание за слова

    Премьер Литвы считает, что депутат Клайпеды, который заявил о причастности командира "лесных братьев" к убийству тысяч мирных жителей, заслуживает импичмента.

  • Республиканский стадион в Кишиневе
    Деньги на спорт

    Премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал, на что власти страны намерены потратить деньги, вырученные от продажи Республиканского стадиона.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Не угоститесь: супермаркет из войлока в Лос-Анджелесе
Вылечить лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
"Вылечить" лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
Что есть в жару, чтобы не стало плохо
Советы: что есть в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia