Футболист Смолов устроил ДТП в Краснодаре на машине за 9 миллионов рублей

Авария с участием автомобиля BMW, принадлежащего футболисту "Краснодара" и сборной России Федору Смолову, произошла в 01:40 ночи 1 августа на улице Ставропольской в Краснодаре.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Обстоятельства ДТП с участием автомобиля, принадлежащего футболисту Федору Смолову, установлены полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее "Кубанские новости" сообщили, что Смолов в ночь на среду попал в аварию в Краснодаре. В дежурную часть информация о ДТП не поступала, факт аварии был выявлен в ходе мониторинга СМИ и интернета, по факту сообщений проводится проверка.

Публикация от Автомобильный Краснодар (@dtpkrd) 1 Авг 2018 в 5:18 PDT

Телеканал "360" со ссылкой на источник среди друзей Смолова сообщил, что футболиста не было в автомобиле во время аварии, он дал машину покататься.

Вечером в среду в краснодарской мэрии рассказали, что ущерб от ДТП составил 58 611 рублей, поврежденные при аварии дорожные ограждения будут отремонтированы за счет города, но затем администрация взыщет затраченные средства с виновника ДТП.

Позже сотрудники полиции допросили нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова в присутствии представителей службы безопасности футбольного клуба "Краснодар". В ходе допроса футболист признал, что именно он находился за рулем автомобиля BMW M5 First Edition.

В разговоре Смолов объяснил, что во время езды он почувствовал недомогание и из-за этого потерял управление.

Теперь футболисту сборной России грозят лишение прав и арест на 15 суток за то, что он оставил место ДТП и скрылся.