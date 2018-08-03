14:19 03 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.45
  • EUR73.47
Поиск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Челябинскую область

Разработан маршрут "Северного потока — 2" в обход Дании

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
Получить короткую ссылку
4410

Создание альтернативного маршрута приведет к дополнительным затратам, однако, общая стоимость проекта останется прежней.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Член совета управляющих австрийской нефтяной компании OMV Манфред Ляйтнер заявил, что оператор Nord Stream 2 AG разработал альтернативный маршрут газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании, сообщает РИА Новости.

Открытие Быстрицкого газового месторождения в Львовской области
© Sputnik . Стрингер
"Северный поток – 2" или НАТО: чья возьмет

OMV является одним из главных партнеров "Газпрома" по строительству газопровода.

По словам Ляйтнера, создание альтернативного маршрута приведет к дополнительным затратам. Однако общая стоимость проекта так и останется в рамках 9,5 миллиарда евро.

На прошлой неделе началась подготовка к укладке труб на мелководье вблизи Любмина. Параллельно с этим продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе.

Оператор Nord Stream 2 планирует завершить строительство на этом участке к концу 2018 года.

Разрабатывать альтернативный маршрут пришлось в связи с тем, что в июне премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство может на юридических основаниях остановить строительство. В парламент даже внесли соответствующие инициативы, позволяющие приостановить реализацию проекта.

Трубы для Северного потока - 2
© Sputnik . Сергей Гунеев
В Дании намерены задержать реализацию проекта "Северный поток — 2"

Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод собираются проложить рядом с "Северным потоком" от побережья России до Германии.

Разрешение на реализацию проекта осталось получить только от Дании.

Против строительства газопровода выступает ряд западных государств, в частности Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон рассчитывает на реализацию собственных планов по поставкам СПГ в Европу. Кроме того, проект критикуют Литва, Латвия и Польша, главы парламентов которых подписали совместное обращение против "Северного потока – 2". По их мнению, проект является политическим.

В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток – 2" является исключительно экономическим проектом, и призывали прекратить его политизацию




Главные темы

  • Выборы президента РФ в регионах России
    Российский загранпаспорт стал дороже

    В начале июля Владимир Путин подписал федеральный закон "Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом". Он вступил в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

    59
  • Тактико-специальные учения спецназа ЮВО
    Российская военная авиация "заминировала" побережье Абхазии

    Военная авиация Южного военного округа произвела у берегов Абхазии условное минирование с помощью вертолетной системы ВС¬М-1.

    455
  • Отражение круизного лайнера на поверхности океана в районе Бермудских островов
    Раскрыта тайна Бермудского треугольника

    Район Атлантического океана, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, известен исчезновением кораблей и самолетов. Он считается одним из самых загадочных мест на планете.

    77

Орбита Sputnik

  • Архивное фото пожилой женщины
    Квартирный вопрос

    Более ста жителей казахстанского Павлодара стали "бомжами": неожиданно владельцы квартир оказались выписанными из собственного жилья.

  • Мужчина смотрит видео во время езды. Архивное фото
    Внимание на дорогу

    В Бишкеке задержали водителя маршрутки, который смотрел видео на смартфоне прямо во время движения.

  • Золотые цепочки
    Дела амурные

    Сотрудники милиции задержали жителя Витебска, который знакомился в интернете с девушками, жил у них, а затем скрывался с ювелирными изделиями.

  • Топор
    А вот и Джонни!

    Выпил и решил развлечься: мужчина в Риге взял топор и разбил окна двух патрульных полицейских машин.

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис во время презентации в Сейме отчета о работе камбина, 10 апреля 2018 года
    Копание в прошлом

    Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не считает необходимым объявлять компартию республики (КПЛ) преступной организацией.

  • Центр матери и ребенка в Кишиневе
    "Медицинская мафия"

    Еще один коррупционный скандал сотряс Молдову: на этот раз в поле зрения правоохранительных органов попали врачи Центра матери и ребенка.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Не угоститесь: супермаркет из войлока в Лос-Анджелесе
Вылечить лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
"Вылечить" лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
Что есть в жару, чтобы не стало плохо
Советы: что есть в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia