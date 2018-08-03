Разработан маршрут "Северного потока — 2" в обход Дании

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Член совета управляющих австрийской нефтяной компании OMV Манфред Ляйтнер заявил, что оператор Nord Stream 2 AG разработал альтернативный маршрут газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании, сообщает РИА Новости.

OMV является одним из главных партнеров "Газпрома" по строительству газопровода.

По словам Ляйтнера, создание альтернативного маршрута приведет к дополнительным затратам. Однако общая стоимость проекта так и останется в рамках 9,5 миллиарда евро.

На прошлой неделе началась подготовка к укладке труб на мелководье вблизи Любмина. Параллельно с этим продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе.

Оператор Nord Stream 2 планирует завершить строительство на этом участке к концу 2018 года.

Разрабатывать альтернативный маршрут пришлось в связи с тем, что в июне премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство может на юридических основаниях остановить строительство. В парламент даже внесли соответствующие инициативы, позволяющие приостановить реализацию проекта.

Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод собираются проложить рядом с "Северным потоком" от побережья России до Германии.

Разрешение на реализацию проекта осталось получить только от Дании.

Против строительства газопровода выступает ряд западных государств, в частности Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон рассчитывает на реализацию собственных планов по поставкам СПГ в Европу. Кроме того, проект критикуют Литва, Латвия и Польша, главы парламентов которых подписали совместное обращение против "Северного потока – 2". По их мнению, проект является политическим.

В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток – 2" является исключительно экономическим проектом, и призывали прекратить его политизацию